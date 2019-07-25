她開心分享買尿布獲「驚喜」鈔票 網友卻覺得可怕

2019-07-25 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲1名母親帕內特（Michelle Patricia Pannett）日前幫孩子買尿布，回到家打開尿布盒時竟發現5元澳幣（約台幣110元）和1張「匿名的幸運紙條」，她便欣喜若狂的在臉書分享這個「小確幸」，引發網友熱議，不過，有網友推測，這張小紙條「不單純」，到底是怎麼塞進去的。

綜合外媒報導，澳洲布里斯本1名母親帕內特，回到家打開尿布盒竟發現5元澳幣（約台幣110元）和1張「匿名的幸運紙條」，紙條上寫道，「給發現這張紙條的人，如果你有個困難的一天，希望這個驚喜能點亮你，把錢拿去買1杯咖啡或刮刮卡，讓自己放鬆一下，記得你是1位受喜愛且優秀的人。」

帕內特讀完後，認為自己獲得「意外之財」，在臉書發文表示，今天忙了家務一整天，但在打開尿布盒後，發現這張鈔票以及便條，執行這項驚喜的人一定是位善良的人，謝謝你讓我微笑，我會將這5澳幣拿去買咖啡或刮刮卡。

帕內特強調，希望找出給她驚喜的人。貼文一出，引發網友熱烈討論，紛紛表示，「好幸運」、「一天的小確幸」，不過也有網友指出，「錢跟便條是怎麼放進去的，包裝顯然有被打開過」、「一開始覺得是件美好的事，但想到尿布盒是密封的，就覺得可怕」。

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