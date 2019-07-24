千萬不要去！澳洲鬼鎮「吸到空氣恐致命」竟成打卡熱點

2019-07-24 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲西部一處「鬼鎮」威特努姆（Wittenoom），日前遭政府呼籲「千萬不要去」，只要在那裡吸到「空氣」，就有致命的危險，政府甚至將它從地圖和路標上刪除，但不少遊客根本不聽勸，認為鬼鎮「有趣、詭譎」，爭相到此一遊，卻感到身體不適。

綜合外媒報導，澳洲威特努姆原先為「採礦小鎮」，距離黑德蘭港約300公里，1938年起開採石棉，正常情況下，石棉不會對人類、動植物構成威脅，但只要一接觸到空氣，石棉纖維被吸進肺中，將導致肺部組織纖維化、胸膜增厚，罹患癌症。

據了解，威特努姆曾有超過2000人因吸入大量石棉而死亡，1966年石棉礦場關閉後，當地就成為「鬼鎮」，留下了300萬噸的殘留物，政府設下許多「危險告示牌」，甚至除了英文，還標示中文、日文、德文，就怕民眾誤闖。

外媒報導，民眾並沒有意識到「鬼鎮」的危險，甚至當成「熱門打卡景點」，不少「朝聖」遊客不久後就感到身體不適。澳洲土地部長懷特（Ben Wyatt）提醒，「只要空氣中有大量石棉，這座城鎮永遠不會安全」。

懷特說，「此地的石棉纖維問題非常嚴重，且一直存在，儘管人們花超過10億美元（約310億台幣）清理，在這裡居住、生活仍存在很高的風險」，他呼籲，不要小看「鬼鎮」帶給來的健康影響。

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