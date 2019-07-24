中國孫楊奪金後羞辱英國選手 BBC小編：看到一些髒東西

2019-07-24 18:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國選手孫楊昨（23）日在南韓光州廣域市2019年世界游泳錦標賽，200公尺自由式決賽中獲得金牌。沒想到頒獎結束後，他卻當面對第三名的英國選手斯科特（Duncan Scott）嗆聲說「你是輸家，我是贏家」。對此，英國《BBC》在臉書發布該段影片，引發國外網友怒火，小編更不爽地說「在這裡看到一些髒東西（Some ugly scenes here）」。

從《BBC》發布的影片可見，孫楊站在台上領獎時，不但頻頻對斯科特嗆聲，做出各種手勢，也在和其他領獎人握手時刻意忽略斯科特，連電視台主播看到這一幕時都忍不住說，「這是非常有侵略性的行為」。在選手合照時，斯科特自行站到旁邊，不願與孫楊合照，獲得全場觀眾歡呼，孫楊則是在鏡頭帶到他時遭到觀眾狂噓。

不過事情還沒結束，孫楊刻意在頒獎結束後，在一旁等待斯科特走下台，並當著他的面戲謔嗆聲「你是輸家，我是贏家。（You're a loser，I'm a winner）」。主播聽到此時，也忍不住說「你是輸家，我是贏家？這太醜陋了！這非常醜陋，沒有必要這樣」。

事後，《BBC》小編將這段影片PO上專頁，並表示「在這裡看到一些髒東西」，而影片也引發其他國外網友怒火。貼文發布不到24小時，就有7000多次分享與近3000則留言，網友紛紛表示「這就是共產黨造就的『典型中國人』」、「希望國際泳聯注意到這件事」、「沒品」；另外也有大量網友稱讚斯科特「幹的好！」、「堅持自己的原則就對了」。

孫楊曾在2014年被驗出禁藥，當時遭禁賽3個月；更曾在去年和世界反禁藥組織的藥檢人員發生衝突，拒絕提供尿液樣本，他還唆使自己的保鑣用鐵槌敲破血液樣本，事情也鬧上國際游泳總會。因此，斯科特為響應澳洲泳將霍爾頓（Mack Horton）的「乾淨運動」（Clean Sport），拒絕和他合影。

中國選手嗆聲影片請見BBC臉書

斯科特（右一）拒絕與孫楊（左二）合照。（路透）

小編不爽地說「在這裡看到一些髒東西（Some ugly scenes here）」。（擷取自BBC臉書）

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