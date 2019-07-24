獨島主權喬不攏 日韓兩國矛盾日益加深

2019-07-24 16:10

〔即時新聞／綜合報導〕在日韓貿易戰延燒火熱之際，兩國又因為零土問題產生矛盾。昨（23）傳出俄羅斯一架預警機兩度侵犯獨島（竹島）上空，南韓軍機出動對其警示，而日本外務大臣河野太郎表示獨島屬日，獨島主權問題又為日韓雙方再添衝突。

《韓聯社》報導，俄羅斯軍機昨日飛入獨島上空，南韓軍機也隨即派機開火警示。日本政府則主張，獨島屬於日本國土，應由日方出面負責，韓方僅需就俄國侵入領空問題做出應對。

日方此話一出引發南韓政府不滿，南韓國防部強調，任何侵犯獨島主權的行為都應嚴厲應對。南韓最大在野黨自由韓國黨也表示，政府應為此事召開國家安全會議，否則將淪為過去成為列強獵物，批評執政黨無所作為。

對此，南韓青瓦台知情人士表示，國家安全會議在必要時由國安會主席召集，而當時情況緊急，因此由青瓦台採取緊急控管措施。相關單位也在當時會面中俄兩國國防官員以及駐韓大使，並表示青瓦台絕不會承認獨島非韓領土。

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