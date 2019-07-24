熱浪再襲歐！巴黎氣溫恐創新高 南法核電廠被迫停機

2019-07-24 00:43

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲本週再迎新一波熱浪侵襲，法國首都巴黎可能出現破紀錄高溫，熱浪也迫使南法一座核電廠於週二（23日）起停機至月底。

綜合媒體報導，法國氣象局（Météo France）23日表示，乾熱氣流這週從伊比利半島往北襲向法國，法國南部已受影響，全國將在近幾天感受到明顯暑熱，西南部城市波爾多（Bordeaux）已出現史上最高溫攝氏41.2度，刷新2003年8月紀錄的40.7度。

氣象預報員預測，包括比利時、盧森堡、德國和荷蘭等國家，都將出現創新高的氣溫，可能在25日達到40度。巴黎也可能在這波熱浪出現破紀錄高溫，該城市歷來最高溫紀錄是1947年的40.4度。

熱浪也影響依賴海水冷卻反應爐的核電廠，法國電力公司（EDF）表示，南部塔恩-加倫省（Tarn-et-Garonne）的Golftech核電廠，2個反應爐分別於23日起停機，直到本月30日。

北歐部分地區也受到這波熱浪影響，出現當地人完全無法習慣的灼熱空氣；荷蘭大部分地區週二面臨「橘色警戒」，當局已啟動「國家高溫計畫」，為醫院、養老院和肥胖人士提供建議。

英國週四可能出現超過38.5度創紀錄高溫，炎熱潮溼的天氣可能讓空汙更嚴重，當地慈善機構警告這對英國大量氣喘患者而言非常危險，可能引發致命的氣喘發作。

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