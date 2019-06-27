歐洲地獄 超級熱浪將烤1週

2019-06-27

〔編譯陳正健／綜合報導〕歐洲本週面臨超級熱浪侵襲，估計廿六日至廿八日間達到炎熱高峰，從南歐西班牙至東歐波蘭都將受到波及，氣溫恐將比平常最多高出攝氏十一度到十七度，最高飆升至至少攝氏四十度，恐將如二○○三年歐洲熱浪一樣奪走大量人命。氣象學者警告，這波熱浪有如「地獄將臨」，法國與西班牙很可能在廿八日分別創下攝氏四十五度和四十．六度的該國史上最熱紀錄。

這波熱浪源自格陵蘭與中北歐上空的兩股強大高壓系統，阻擋南方的低壓系統將較涼爽的空氣吹入歐洲大陸，以致西班牙沙漠與非洲撒哈拉沙漠的熱氣流分別進入法國、德國與英國等地，許多國家將創下六月，甚至是史上最高溫紀錄。

熱島效應 都市地區更為炎熱

歐洲多國政府警告，未來數日部分地區氣溫可能超過攝氏四十度，法國及西班牙可能最嚴重。在「熱島效應」作用下，都市地區可能更為炎熱。

熱浪被稱為「無聲殺手」，根據往例，初夏的熱浪可能特別致命，因為人們沒有充分時間適應更高氣溫。老人、街友及沒有冷氣的民眾，是最易受熱浪傷害的族群。二○○三年的歐洲超級熱浪，曾導致約七萬人死亡，其中法國約一萬五千名老人喪生。德國去年炎夏至少額外奪走一千條人命。

法國衛生部長布辛（Agnes Buzyn）指出，包括巴黎在內，法國超過半數地區廿五日已進入橘色警戒，即次高熱浪警戒，炎熱氣候估計將持續至週末。芬蘭氣象學家蘭塔內（Mika Rantanen）指出，根據電腦模型預測，法國六月高溫強度「前所未聞」。

西班牙氣象專家萊普拉納（Silvia Laplana）指稱，這波熱浪猶如「地獄將臨」（El infierno），引發網友熱烈轉載。據估計，馬德里廿八日溫度將飆至攝氏四十．六度，打破當地最高溫紀錄。 除法、西兩國，德國、瑞士及奧地利也可望打破國內六月氣溫紀錄。德國六月高溫紀錄是攝氏三十八．五度。在英國及愛爾蘭等地雖不至於出現有如南歐的高溫，但部分地區氣溫也將大幅高於以往。瑞典南部及丹麥部分地區可能達攝氏三十二度。

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