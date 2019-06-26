熱浪襲歐！ 德國高速公路限速 法國禁止老車上路

2019-06-26 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲熱浪來襲，西歐和中歐大部分地區連續多日高溫，德國一個邦已下令幾條較短的高速公路限速，以防止道路過熱損壞；法國則限制老車上路以防空汙問題加劇，另有多間學校因空調不足關閉。

綜合外媒報導，氣象預報顯示，由於乾燥熱空氣從非洲北移，歐洲大陸部分地區未來幾天氣溫可能飆破攝氏40度，西班牙東北部週五高溫可能達45度，該國氣象預報員在推特發布一張「紅色」西班牙，表示「地獄即將到來」。

德國東部薩克森-安哈特邦（Saxony-Anhalt）交通部門表示，當局已在幾條較短的高速公路實施限速，最高時速100公里或120公里，直到另行通知。德國高速公路通常沒有時速限制。

週二晚間，德國鐵路（Deutsche Bahn）有2列車空調故障，雖都不需要疏散，但鐵路公司在杜塞道夫機場站呼叫緊急救援作為預防措施，以防有乘客中暑。

法國方面，由於熱浪讓空汙問題加劇，巴黎和里昂今（26）日起限制老車上路，違者將面臨罰款。巴黎政府估計，預計大巴黎地區有近60%車輛受到影響，當局提供免費停車位，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具。

另外，接近40度的高溫在法國很罕見，大多數的建築並未裝設空調，巴黎南部艾松省（Essonne）約有50間學校因缺乏空調設備停課，瓦勒-馬恩省（Val-de-Marne）和塞納-馬恩省（Seine-et-Marne）有學校明日停課。

法國慈善機構和政府亦將為老人、無家可歸者和病患提供額外協助，以免重演2003年悲劇，當年法國遭熱浪重創，多達1.5萬人死亡，其中大部分是老人。

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