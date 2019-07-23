中國魔爪無所不在 海外維族被騷擾、恐嚇

2019-07-23 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國當局迫害新疆維吾爾族，好不容易逃離中國的維族人表示，即便流亡海外也無法脫離恐懼，因為外國護照無法保護他們免受中共的威脅和恐嚇。

據《法新社》報導，中國在新疆設置名為「職業教育中心」、實則為集中營的「再教育營」，估計約100萬的維族人拘禁於內，飽受虐待。然而對設法逃出新疆、定居國外的維族人來說，危機並未因此解除，中國國家安全機構仍會藉由發送訊息騷擾、威嚇他們。

逃到加拿大的瑪克蘇特（Guly Mahsut）表示，她在網路上發表關於批評中國政府的言論，並幫助在國外沒有國籍的維族人，之後她收到名為「卡薩爾」（Kaysar）官員的訊息：「妳應該更配合我們，想想妳在新疆託克遜縣的家人和親戚，不要成為他們的禍源。」之後，瑪克蘇特收到她妹妹和其他親戚的消息，懇求她與中共當局合作。

2017年流亡到澳洲的哈桑（Shir Muhammad Hasan）表示，他本來以為自己安全了，然而中國安全人員會系統性的滲透僑民社區、招募線人。哈桑待在墨爾本1年多後，有天突然收到1則訊息，內容寫道：「我想，你的家人有跟你說過，我一直都在找你？」接著，對方傳來一連串訊息，要求哈桑交出個人資料，不停要求「進一步了解」。「我跟你說過，要你簡單介紹一下你自己，但你沒有。」對方先用維吾爾方言，接著又混雜漢語說：「我們應該坐下來聊聊」。

哈桑表示，騷擾訊息持續了半年，之後突然停止，讓他感到非常驚慌。由於寄件人都用加密的Whatsapp帳號，或使用假ID掩蓋原始來源，因此《法新社》無法查到真實來源。對此，中國外交部發言人華春瑩表示，流亡維族人的說法毫無根據，都在污衊、誹謗中國。

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