半裸男負傷衝進園藝店 吆喝買斧頭尋仇

2019-07-23 23:09

〔即時新聞／綜合報導〕英國泰晤士河畔旁1家園藝商店日前發生一起「尋仇買斧頭」事件，1名半裸的男子不顧自己背上刀傷，怒衝該店，對著店員大吼，「該死的給我斧頭！」買到「報仇武器」後，付了10英鎊（約台幣400元）便離開此店，目前警方並未找到這名男子，引發民眾恐慌。

目擊者告訴英國《太陽報》，在英國泰晤士河畔旁1家園藝店「Homebase」的停車場，看見2名男子發生爭吵，其中1名男子的後背被另1名男子砍傷，一氣之下，便衝進該店「找武器尋仇」，男子剛踏入店門，便向店員怒吼，「現在馬上給我1把該死的斧頭！」

而後，這名男子隨即挑了1把2英尺（約61公分）的斧頭，扔了10英鎊（約台幣400元）在櫃台上，便離開此店。警方獲報趕到現場後，搜查了當地區域，仍沒有發現持斧頭的男子，目前全案還在調查當中。

目擊者表示，希望這2名「爭鬥的男子」能夠被逮捕，不然，附近民眾很有可能「會被殺」。該店家也在日前發布聲明，已嚴格規範銷售商品，避免危險份子拿取，而引發公共危險。

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