國泰空服員工會「反送中」 7/26香港機場「和平集會」

2019-07-23 21:35

〔即時新聞／綜合報導〕國泰航空公司空服員工會今（23）日晚間在臉書發布聲明，自發性力挺近日香港民間發起的一連串反送中行動，表示26日將在香港國際機場1號客運大樓舉行「和平集會」，並強調，「是時候為香港的前途努力! 團結是唯一的出路!」

國泰空服員工會表示，「作為香港一份子，我們一直關心香港事務，並一直支持民主、公義、人權、法治等價值，與香港人共同進退。因為我們知道維護這些普世價值很重要，而這亦是吸引外國遊客來香港的原因。」

國泰空服員工會指出，香港政府在未有清楚了解送中條例對香港影響時，已想霸王硬上弓，並在回應香港市民「撤回逃犯條例、撤回暴動定義、撤回所有抗爭者控罪、成立獨立調查委員會、立即實行雙普選」5大訴求時處理失當。

國泰空服員工會點出，近日港鐵元朗站的襲擊事件、警察沒有及時救人，令香港市民大失所望，此事更直接影響香港作為世界大都會的形象，讓旅客、商家大失信心。

國泰空服員工會在今日發布聲明，將於7月26日在香港國際機場1號客運大樓舉行「自發性和平集會」，讓政府更清楚人民的訴求，也讓旅客更掌握到來港的風險。並強調，此活動為「純自發、非機場局、非任何航空或機場公司、非工會、非罷工」。

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