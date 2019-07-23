「消除精神疾病汙名」 奧勒岡州通過「心理健康假」

2019-07-23 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國奧勒岡州上個月通過了一項獨步全美的「心理健康假」法案，而在這項由學生所發起的法案通過後，學生將能以「心理健康假」（mental health days）之名，向學校請假。非營利組織「美國心理健康」（Mental Health America）副總裁黛比．普拉特尼（Debbie Plotnik）表示，處理心理衛生的第一步，就是除去心理疾病的污名，而心理疾病的治療，就跟治療骨折或是其他生理傷害一樣，都是再尋常不過的照護措施。

綜合美媒報導，聯合發起提案的一名18歲的高中生海力荷德卡索（Hailey Hardcastle）表示，希望這項法案能改善校園心理健康，並協助學生「坦承自己正陷入掙扎中」，而這項措施並不是在「寵溺」學生，而是為了改變心理疾病的污名。

反對這項新法的家長質疑，此法案將會讓學生找到不去上課的「理由」。對此，荷德卡索表示，學校所允許的請假節數跟之前一樣多，請假的節數並不會因為新法通過而增加。荷德卡索解釋，當學生向師長開口自己正陷於掙扎的同時，也將能促進積極、正向的談話，並且讓學生們得以及時獲得適當的支援。

根據奧勒岡州健康部門統計，自殺在奧勒岡州10至34歲的青壯年人口中，是第二大死因，而有將近17％的八年級中學生，在過去一年之中，認真考慮過自殺。而奧勒岡州的自殺率，比全美平均自殺率還要高上40％。

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