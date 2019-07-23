香港恐爆無差別暴力攻擊 日駐港領事館呼籲日人留意

〔即時新聞／綜合報導〕香港新界元朗地鐵站21日爆發白衣人無差別攻擊事件，引發國際關注。香港日本總領事館在21日事件發生後呼籲國民應留意，新界可能發生無差別攻擊。韓國駐港總領事館也提醒穿著黑色衣服，有可能會被誤以為是遊行人士。
根據「立場新聞」報導，香港日本總領事館昨（22）日發通知指出，7月21日晚上，有群身穿白衣的人士於新界元朗港鐵站、列車內及周邊地方等，向市民施加暴力，造成多人受傷，並呼籲前往或居留香港的日本國民留意。同日晚間，香港日本總領事館再發通知表示，有情報指出22日晚間於屯門、元朗、荃灣、馬鞍山等新界各區，可能會發生無差別暴力行為，並再度呼籲國民留意自身安全。
報導指出，自6月11日起，為反送中事件，香港日本總領事館已10度發出通知，至於一天內兩度發出通告，則為首次。
根據「香港電台網站」報導，韓國駐港總領事館在公告中提及日前元朗發生的暴力事件，指大批男子施襲，造成45人受傷。韓國駐港總領事館提醒，居港或訪港國民，反修例遊行仍在進行，在港期間須注意安全，並避免到示威地點，以及如果穿著黑色衣服，有可能會被誤以為是遊行人士。
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香港日本總領事館以及韓國駐港總領事館在元朗無差別攻擊事件發生後，呼籲國民應留意自身安全。（圖擷取自TG）
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香港日本總領事館在21日事件發生後呼籲國民應留意，新界可能發生無差別攻擊。（圖擷取自香港日本總領事館網站）