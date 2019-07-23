香港恐爆無差別暴力攻擊 日駐港領事館呼籲日人留意

2019-07-23 20:01

〔即時新聞／綜合報導〕香港新界元朗地鐵站21日爆發白衣人無差別攻擊事件，引發國際關注。香港日本總領事館在21日事件發生後呼籲國民應留意，新界可能發生無差別攻擊。韓國駐港總領事館也提醒穿著黑色衣服，有可能會被誤以為是遊行人士。

根據「立場新聞」報導，香港日本總領事館昨（22）日發通知指出，7月21日晚上，有群身穿白衣的人士於新界元朗港鐵站、列車內及周邊地方等，向市民施加暴力，造成多人受傷，並呼籲前往或居留香港的日本國民留意。同日晚間，香港日本總領事館再發通知表示，有情報指出22日晚間於屯門、元朗、荃灣、馬鞍山等新界各區，可能會發生無差別暴力行為，並再度呼籲國民留意自身安全。

報導指出，自6月11日起，為反送中事件，香港日本總領事館已10度發出通知，至於一天內兩度發出通告，則為首次。

根據「香港電台網站」報導，韓國駐港總領事館在公告中提及日前元朗發生的暴力事件，指大批男子施襲，造成45人受傷。韓國駐港總領事館提醒，居港或訪港國民，反修例遊行仍在進行，在港期間須注意安全，並避免到示威地點，以及如果穿著黑色衣服，有可能會被誤以為是遊行人士。

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