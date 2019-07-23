在台港生譴責721暴力 籲各國發布香港旅遊警示

2019-07-23 09:55

〔記者吳柏軒／台北報導〕香港本月21日發生反送中遊行後的暴力事件，包含港警對人民開槍清場、白衣人毆打老弱婦孺等，在台的香港學生以「邊城青年」自稱，強烈譴責中共及港府誤判情勢、施政失敗，更呼籲世界各國對香港發布旅遊警示，最後盼光明能守護香港。

由於香港「反送中」事件持續延燒，民團發起721上街遊行，不料卻在深夜遭受暴力驅離，港警清場時爆打示威者、發射催淚瓦斯與子彈，亦有大批白衣人士在元朗追打黑衣示威者，連孕婦、記者都不放過等失控行為，讓香港社會現況再度躍上國際。

在台港生創立「香港邊城青年」強烈譴責中共與港府，並認為透過各種影片、圖像等，質疑元朗白衣人士是中共藉由黑社會勢力，造成社會恐慌，更傳警方與白衣人士案發前曾有溝通畫面，痛批警黑合作，亦批立法會建制派立委也與白衣人同行，顯示當局者持續用各種手段，破壞、分化社會。

香港邊城青年呼籲，世界各國應對香港發布旅遊警示，痛心自己家園過去是「好客之都」，如今政權縱容白衣恐怖攻擊，實際威脅香港公民的人身、財產安全，事後更消極不作為，國際社會應發布旅遊警示，維護自身的權益。

香港邊城青年感嘆，這波社會運動中，中共及香港政府誤判情勢、施政失敗、從根本就漠視民意，對於民主、自由、法治的理解亦顯得相當的扁平；必須強烈譴責當權則縱容散播的恐懼與暴力行為，也必須嚴正追究，盼勿將香港推向更危險、更離崩的邊緣，盼香港這個家園，免於黑暗的恐懼，以光明守護香港。

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