謀殺案記者會出糗 直播誤開濾鏡「警察長貓耳」

〔即時新聞/綜合報導〕加拿大日前發生槍殺案件,本來是一件嚴肅的事情,但加國警方召開記者會時卻疑似誤開「貓耳濾鏡」,遭到網友抨擊。

《福斯新聞》報導,加拿大卑詩省警方19日召開記者會,說明情侶遭到槍殺的案件,但在臉書直播上疑似因為使用到濾鏡,導致警長的頭上出現貓耳朵,臉上還有貓鬍鬚。事件被網友批評後,加拿大警方在推特上表示「誤用自動設置,會上傳正確版的影片」,但這番解釋也被網友質疑「為何你會需要自動設置一個貓耳濾鏡」。

這起槍殺案件受害者為加拿大籍迪絲(Chynna Noelle Deese)與澳洲籍男子福勒(Lucas Robertson Fowler),15日被發現陳屍在加拿大卑詩省(British Columbia)的阿拉斯加公路(Alaska Hew)旁,但據接觸過情侶的目擊者指出,情侶在遇害前車子已拋錨在路邊,並拒絕被人幫助,因此警方朝向謀殺案的方向調查。

政府單位誤用濾鏡已非第一次發生,先前巴基斯坦西北部的開伯爾-普赫圖赫瓦省(Khyber-Pakhtunkhwa)地方政府,在臉書上進行記者會直播時,操作人員疑似忘了關貓耳濾鏡,影片中的官員臉被P上了貓耳、鬍鬚、鼻子及腮紅,畫面被網友備份瘋傳。

