謀殺案記者會出糗 直播誤開濾鏡「警察長貓耳」

2019-07-23 13:51

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大日前發生槍殺案件，本來是一件嚴肅的事情，但加國警方召開記者會時卻疑似誤開「貓耳濾鏡」，遭到網友抨擊。

《福斯新聞》報導，加拿大卑詩省警方19日召開記者會，說明情侶遭到槍殺的案件，但在臉書直播上疑似因為使用到濾鏡，導致警長的頭上出現貓耳朵，臉上還有貓鬍鬚。事件被網友批評後，加拿大警方在推特上表示「誤用自動設置，會上傳正確版的影片」，但這番解釋也被網友質疑「為何你會需要自動設置一個貓耳濾鏡」。

這起槍殺案件受害者為加拿大籍迪絲（Chynna Noelle Deese）與澳洲籍男子福勒（Lucas Robertson Fowler），15日被發現陳屍在加拿大卑詩省（British Columbia）的阿拉斯加公路（Alaska Hew）旁，但據接觸過情侶的目擊者指出，情侶在遇害前車子已拋錨在路邊，並拒絕被人幫助，因此警方朝向謀殺案的方向調查。

政府單位誤用濾鏡已非第一次發生，先前巴基斯坦西北部的開伯爾-普赫圖赫瓦省（Khyber-Pakhtunkhwa）地方政府，在臉書上進行記者會直播時，操作人員疑似忘了關貓耳濾鏡，影片中的官員臉被P上了貓耳、鬍鬚、鼻子及腮紅，畫面被網友備份瘋傳。

The B.C. RCMP are giving a press conference on the two people murdered on the Alaska Highway, and they have the cat ear filter on. pic.twitter.com/j8GvkvKA4u — Tyler Dawson （@tylerrdawson） July 19, 2019

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