泰國蒂芬妮環球小姐冠軍出爐 身高180網讚胸下都是腿

2019-07-23 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕泰國芭達雅（Pattaya）舉行一年一度的「蒂芬妮環球小姐」大賽，近日結果揭曉，由27歲、身高180公分的Ruethaipreeya Nuanglee從32位佳麗中脫穎而出、奪下后冠，她也將代表泰國參加2020年國際變性人選美大賽。

「蒂芬妮環球小姐」大賽也稱為「泰國變性人選美大賽」，每年都吸引無數佳麗參加，今年由27歲佳麗Ruethaipreeya Nuangle拿下后冠，她同時也是公立大學的高材生，她在得獎後表示，這是她童年的夢想，如今夢想成真，感謝身邊所有支持她渡過難關的朋友們。

今年的「蒂芬妮環球小姐」由Ruethaipreeya Nuanglee奪下后冠，她也將代表泰國參加2020年國際變性人選美大賽。（圖擷自Miss Tiffany\\\'s Universe Official YouTube）

Ruethaipreeya Nuangle身高180公分，她舉手投足間透露出優雅，讓不少女人看了都自嘆不如，外界大讚她身材超好，甚至稱讚她「胸部以下都是大長腿！」也有人認為「或許她不見得是最漂亮的，但氣質真的太好了，看了就讓人喜歡。」

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