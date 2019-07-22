反送中》服務處遭破壞 親「白」議員要求「棣」人

2019-07-22 22:48

〔即時新聞／綜合報導〕香港元朗西地鐵站昨（21）日晚間發生白衣人無差別襲擊市民的暴力事件，由於當晚香港立法會建制派議員何君堯曾與白衣人握手寒暄、比讚及稱讚對方是「英雄」等行為，引發市民不滿。今日下午何君堯位於荃灣服務處的玻璃牆遭到破壞。何君堯晚間發文表示「憤怒了」，並指破壞服務處的「黑衣暴徒」是受泛民派議員的「煽惑」，並要求將該議員「棣」（逮）捕歸案。

綜合媒體報導，香港網友自行發起包圍何君堯服務處的行動，下午3點就已有超過100人到場，當地商家事前已收到消息關門歇業。示威者在服務處外打開傘陣，並將服務處外的玻璃牆貼上標語和塗鴉，同時高喊「何君堯可恥」的口號。隨後，在示威者的衝撞下。有示威者在週遭受影響的商家門上貼上便利貼，「對不起，連累到你每個香港人都不想。」

何君堯晚間在臉書上聲稱：「憤怒了。今天有一班黑衣暴徒，受到譚凱邦（泛民派議員）的煽惑下，來到我荃豐中心辦事處進行大肆破壞，不單止是我，我所服務的荃灣區居民也憤怒了，要求將一干人等包括譚凱邦棣捕歸案。」並附上服務處的照片。

譚凱邦隨後也在臉書上表示，「何君堯在FB留言，真是太抬舉我。在場的示威者，有自己的思考，亦無大台。大家只是期望元朗的無差别的黑社會周圍打人，不會再發生。」

另外，台灣「黑色島國青年陣線」幹部賴品妤則在何君堯發文底下留言指出何君堯文中的「棣」字應寫為「逮」。

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