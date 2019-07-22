安倍通過「期中考 」 仍有多項內政外交問題待解決

2019-07-22 19:44

〔駐日特派員林翠儀／東京二十二日報導〕日本執政聯盟自民和公明兩黨在這次參院大選再次取得過半的執政優勢，首相安倍晉三雖然通過選民的「期中考」，但選後還有包括啟動修憲工程、繼任接班人選、美日貿易協判及日韓關係惡化等諸多內政和外交問題必須面對。

日本參院選舉結果於二十二日凌晨完成開票，二四五席的參院總席次中各黨派的議席分別為自民黨一一三席（改選前一二二席）、公明黨二十八席（二十五席）、立憲民主黨三十二席（二十四席）、國民民主黨二十一席（二十三席）、共產黨十三席（十四席）、日本維新會十六席（十三席）、社民黨二席（二席）、令和新選組二席（零席）、保護國民防止NHK傷害黨一席（零席）、無黨派十七席（十二席）。日本總務省公布這次投票率為四十八．八％，僅次於史上最低的四十四．五二％，為倒數第二低。

自民黨在此次改選掉了九席，失去了單獨過半的優勢，而公明黨則成長三席，兩黨加起來有一四一席仍掌握了過半執政優勢，最大在野黨立憲民主黨雖然改選席次從九席增到十七席進乎翻倍，但合計未改選部分總席次僅為三十二席，從距離參院過半的一二三席還有非常大的距離，短期內要奪回政權有相當的難度。

這次選舉焦點為挺修憲勢力是否超過總席次三分之二、一六四席的動議門檻，結果包括自民黨、公明黨、日本維新會和無黨籍等挺修憲勢力的席次僅達一六○席，對於安倍接下來想繼續推動修憲工程或有隱憂。雖然安倍早已表明這次選舉並不是以爭取挺憲派過三分之二為目標，希望納入在野黨的修憲意見，但如何讓一直持抵制態度的在野黨參與討論，達成於任期內修憲的目標，仍有重重困難。

在野黨將這次參院選戰定位為安倍的信任投票，主攻的議題除了消費稅增稅之外其他都不太明確，從結果來看安倍通過選票考驗，展現長期執政的實力，自民黨幹事長二階俊博在開票之夜說出「安倍四度連任黨魁也不奇怪」的話引起揣測，安倍的總裁任期至二○二一年九月，最有力的接班人選為前外相岸田文雄，但岸田帶領的自民黨派系「岸田派」在這次選舉中表現不佳，單一選區廣島、滋賀、秋田和山形共四名現職均落選，派系的議員人數跌破五十席。安倍已表明將照黨章規定做好剩下的任期，無意四連任，但接班人選未來恐將成為左右自民黨能否繼續執政的關鍵。

除了內政問題，選後的安倍政府必須面對美方在新一波美日貿易談判中對日施加的壓力，五月月美國總統川普到日本進行國是訪問時明言，等待日本參院選舉後再敲定結果「八月會有好消息發布」，一般認為這是川普給安倍定的最後期限。

另外，美國國家安全顧問波頓（John Bolton）近兩天訪日，被認為是來調解日韓間衝突，但也有分析指出，美國想組多國聯盟在荷莫茲海峽護航，波頓此行可能有遊說日本加入的目的。

日韓衝突內容包括戰時勞工問題及日本取消南韓貿易最惠國待遇兩件事。日本不滿南韓法院判決日本企業必須為戰時個人勞工賠償，此舉違反兩國建交時簽定的「日韓請求權協定」，日本要求仲裁但南韓不予理會。日本從八月初取消南韓的貿易最惠國待遇，以往南韓可以輕易從日本進口的三項重要半導體材料，未來將不再享有優待措施，南韓指控日本經濟報復，尋求美國調解。

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