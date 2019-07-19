5G世代華為去向？英國會：新首相要盡快做出決定

2019-07-19 13:17

〔即時新聞／綜合報導〕英國首相梅伊（Theresa May）即將下台之際，除了脫歐日程外，5G網路政策也成棘手國安問題。英國會希望新首相盡快就是否讓華為參與5G政策做出決定，因這些爭論已持續過久，若再不做出決定恐損及英國外交關係。

《路透》報導，梅伊早在今年4月對於華為問題召開了國安會議，當時決定拒絕華為參與5G網路工程所有重要部分，不過對影響較低部分則認為華為可部分參與。但美國認為不能讓華為涉及任何5G網路的參與，因川普擔心華為會被北京政府用來進行盜取資料任務。中國則是警告英國，若排擠華為，北京將會對英國的投資貿易等經濟層面做出制裁。

英國應早就對華為做出最終決策，但因梅伊下台導致政策胎死腹中。英國國會情報安全委員會（ISC）認為，新任首相應及早決定是否要讓華為參與5G計畫，因為這並非只關乎於英國本身，而是對全球資安有重大影響。

但ISC也承認，目前有能力可以進行5G技術的只有華為、Nokia以及愛立信（Ericsson）三家公司，但過度依賴某家公司以及競爭不足都會使其安全出現疑慮，因此必須要在系統內制定更高的安全標準，才可以提升5G網路系統中整體的安全性。

不過這不僅是技術層面的考量，還必須考量到政治因素。ISC表示，如果華為被排除在5G網路計畫之外，相信北京政府可以理解，因為中國 也不會允許任何一家英國企業在自己國內關鍵基礎設施占重要角色。

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