秀肌肉？中共國慶閱兵 傳展示東風飛彈、航母艦載戰機

2019-07-19 11:00

〔即時新聞／綜合報導〕中共將於10月1日舉行建國70週年閱兵典禮，有消息傳出解放軍將首次展示洲際彈道飛彈東風-31A改進型，並讓航母飛鯊中隊的殲15艦載機列隊飛行，意圖向全球宣示中國武力。

據香港《明報》報導，2015年中共九三閱兵時，解放軍火箭軍前身二炮部隊就讓12輛東風-31A發射車亮相；2017年中共建軍90週年更展出東風-31AG模型，此次的東風-31A改進型則是最先進的型號，也是中國重要的核戰略打擊力量，但是否已經服役尚不清楚。

另外，新型隱形戰機殲20也將首次大批地出現在大眾面前，藉此證明殲20的戰力已經足夠，同時還會有航母艦載機殲15、殲11B、運-8、新型預警機、空中加油機等新型戰機亮相。

消息人士指出，中共此次閱兵有多個「抗美援朝」時的「英雄部隊」參加，如「萬歲軍」82集團軍（原38軍）、空降兵第15軍等等。而在於2015年底成立的解放軍戰略支援部隊，則會以新血的身分參與閱兵。

據了解，10月1日的閱兵除了各軍種進行密集訓練之外，當天還會有大型民眾巡遊活動，但相關消息皆被嚴格保密，參與的民眾甚至被禁止用手機聊天APP談論巡遊資訊，目前僅知道重點會著墨在一帶一路的建設內容上，北京多間大學的外國學生甚至也被要求參加特別活動。

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