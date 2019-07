京都動畫縱火案》蘋果執行長推文哀悼：日本以外的人們也悲痛

2019-07-19 10:02

〔即時新聞/綜合報導〕日本知名動畫公司「京都動畫」位於京都市的工作室昨日發生縱火案,造成33人死亡,35人受傷。蘋果公司執行長庫克(Tim Cook)昨日在推特發文表示哀悼及悲痛。

日本「京都動畫」工作室昨日遭人縱火,造成嚴重死傷,兇嫌目前已落網。庫克昨日在推特發文表示「京都動畫是世界上最有才華的動畫師的夢想家園,今日的毀滅性攻擊是一場在日本以外的人們都感受到悲痛的悲劇」,並表示這些藝術家用許多傑作為世界傳遞歡樂,最後用日文寫下「為死者祈求冥福」。

日本京都動畫公司有許多經典作品,包括「K-ON!輕音部」、「涼宮春日的憂鬱」、「冰菓」等等,今日許多民眾前往現場獻花,向死亡的罹難者表示哀悼,總統蔡英文昨日也在推特用日文發文為罹難者祈福。

Kyoto Animation is home to some of the world’s most talented animators and dreamers — the devastating attack today is a tragedy felt far beyond Japan. KyoAni artists spread joy all over the world and across generations with their masterpieces. 心よりご冥福をお祈りいたします。