史前研究大發現！ 以色列宣稱找到9000年前新石器大城

以色列古物管理局在16日聲稱，他們在耶路撒冷以西約5公里的漠薩（Motza）地區，發現距今有9000年歷史，同時也是中東有史以來最大的新石器時代聚落遺址，堪稱史前研究領域的「大霹靂」。（擷自「Israel Antiquities Authority Official Channel」YouTube頻道）

2019-07-19 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕以色列古物管理局在16日聲稱，他們在耶路撒冷以西約5公里的漠薩（Motza）地區，發現距今有9000年歷史，同時也是中東有史以來最大的新石器時代聚落遺址，堪稱史前研究領域的大發現。

根據外媒報導，這座位處漠薩的古城曾有將近3000人居住在此地，規模相當於現代的大城市，以色列文古物管理局的探勘計畫負責人瓦帝（Jacob Vardi）表示，「這個遺址改寫了我們對於史前文明的認知，而這個龐大的社會結構就如同當今的以色列首都特拉維夫或耶路撒冷一樣」。

以色列古物管理局在為新高速公路探勘時，讓這座史前大都市意外曝光，考古團隊在挖掘過程中還發現到城裡有許多大型建築、巷弄和墓地，顯示它有高度的城市規劃；在深入挖掘後，考古團隊還發現史前遺址裡設有儲倉棚保有豆類種子，另外，還找到取火工具、上千個可能用於戰爭或狩獵的箭頭，以及除草砍樹需要的鐮刀和斧頭。

根據英國《獨立報》報導，以色列古物管理局對此次探勘考古發出聲明，表示這些工具的出土，證明了9000年前已經實施密集農業。負責人瓦帝也表示，這些發現紀錄了人類從游牧狩獵演化成定居農耕的轉變。

以色列文古物管理局的探勘計畫負責人瓦帝（Jacob Vardi）表示，「這個遺址改寫了我們對於史前文明的認知，而這個龐大的社會結構就如同當今的以色列首都特拉維夫一樣。」（擷自「Israel Antiquities Authority Official Channel」YouTube頻道）

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