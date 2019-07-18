造雪7.4兆噸？！ 科學家提議終極計畫 防南極冰蓋崩塌

2019-07-18 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕科學家指出，全球暖化已造成南極巨大冰蓋逐漸融化瓦解，最終恐導致全球海平面上升3公尺，週三發表的一份研究報告提出一項大膽的建議，以「人造雪」覆蓋西南極冰蓋，防止其融化並拯救低窪地區。

綜合外媒報導，隨著與全球氣候變遷相關的乾旱、洪水等情況加劇，有一些科學家開始認真考慮過去被認為非常不切實際的干預措施，這項最新研究報告的作者設想利用1.2萬台風力發電機，把海水泵送1500公尺高空凝結成雪，讓它降到冰蓋表面結成冰，避免西南極冰蓋（West Antarctic Ice Sheet）繼續崩塌。

電腦模擬結果顯示，若在派恩島（Pine Island）和思韋茨冰川（Thwaites Glacier）附近，10年內製造最少7.4兆噸人造雪，就能穩定西南極冰蓋的狀况。但報告沒有提到有關人造雪計劃的成本開支。

參與研究的德國波茨坦氣候影響研究所學者萊弗曼（Anders Levermann）預計西南極冰蓋崩塌導致海平面上升，在百年內不會發生，但仍對低窪地區民眾的未來感到擔憂，「西南極冰蓋（崩塌）而導致的海平面上升，最終會淹沒漢堡、上海、紐約和香港」。

澳洲查爾斯史都華大學（Charles Sturt University）的漢米爾頓（Clive Hamilton）表示，「實施這一計劃的條件超出了任何可行的範圍。這不會實現」。

萊弗曼也強調，阻止海平面持續上升的優先計畫仍是減少溫室氣體排放，達成2015年《巴黎協定》的目標。

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