京都動畫遭縱火至少25死 社長：曾收到殺人郵件

2019-07-18 18:46

〔即時新聞／綜合報導〕日本動畫製作公司「京都動畫」位於京都市伏見區的工作室今（18日）遭人縱火，3層樓建築物陷入一片火海，目前傳出至少有25死亡，多人受傷，另有多人呈現心肺停止的狀態。京都動畫社長透露，過去曾收到殺人郵件。不過根據調查此案人員的說法，送出殺人郵件的人使用了特殊工具，讓他的身分難以被辨認，警方也將對此繼續展開調查。

京都動畫旗下位於京都市伏見區的工作室在當地時間今上午10時30分遭人縱火，一名41歲男子在建築物1樓潑灑疑似汽油的不明液體，隨後點燃，3層樓建築瞬間陷入火海，傳出起火時建築物內約有70名人員，當局獲報後立即出動超過30輛消防、救護等勤務車輛趕往現場撲救，在歷經5小時的努力，於當地時間下午3點半左右控制火勢。

八田英明︰傷亡都是日本動畫界棟樑

根據日本放送協會（NHK）報導，「京都動畫」社長八田英明表示，雖然不能說常常收到抗議訊息，但也並不少見，過去也曾收過內容為「去死」等字眼的恐嚇郵件。八田說，這次發生慘案的地方是「京都動畫」的心臟地帶，雖然說法略顯誇張，但這些傷亡人員都是日本動畫界的棟樑員工，「只要有一人受傷或死亡，都是完全無法承受的事」。

根據報導，警方一直在調查京都動畫收到威脅信一案，但嫌犯使用特殊工具，讓警方無法辨識其身分，目前警方正在調查縱火嫌犯與發送殺人郵件者是何種關係。

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