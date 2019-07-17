美軍警告無用！ 「直闖51區」活動破150萬人參與

在活動專頁置頂的文章中，有位名叫巴恩斯（ Jackson Barnes）的用戶繪製了一個名為「遊戲計劃」的圖表，搞笑地為大家說明該怎麼闖進51區。

2019-07-17 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕位在美國內華達州的「51區」軍事管制區被外界認為是研究外星人、存放UFO的秘密基地，傳言幾十年來熱度不減。近期，在臉書上出現「直闖51區，他們阻止不了我們所有人」活動，邀請全世界的人在9月20日一起用「火影忍者跑法」闖進51區，截至今日已有150萬人標註參加，另有近120萬人表示有興趣，而美國軍方日前已針對這項活動提出警告。

在活動專頁置頂的文章中，臉書用戶巴恩斯（Jackson Barnes）繪製了名為「遊戲計劃」的圖表，搞笑地為大家說明該怎麼闖進51區，巴恩斯還寫道，「美國政府你好，這只是在開玩笑，我實際上並不打算實行這個計劃」。

不過，美國官方並不覺得有趣，一名51區的發言人表示，「非法進入軍事設施或軍事訓練區是危險行為」。《紐約時報》也提醒，該地區「禁止進入」的告示牌上寫得很清楚，對入侵者使用「致命武力」是經過政府授權的合法行為。

另外，英國《泰唔士報》指出，內華達州有間以外星人為主題的旅館，在9月20日的預定房間已經額滿，許多客人在預約時提及「直闖51區」的臉書活動，似乎很多人對這個惡作劇樂此不疲。

不過參加「直闖51區」臉書活動的人，並不太可能真的進入51區裡。英國《衛報》表示，51區空軍基地受到美方嚴密監管；另外，該區位處極度炎熱又荒涼的地方，百萬多人要在沙漠裡找到便利商店和公衛設施就像是天方夜譚，因此這個惡搞活動能否成真，仍有待觀察。

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