歐盟執委會首位女主席 范德賴恩是人生勝利組

2019-07-17 02:12

〔中央社〕德國史上首位女性國防部長、被視為總理梅克爾心腹的范德賴恩今天再創紀錄，成為歐盟執行委員會首位女性主席。除了一貫的「優等生」風格，范德賴恩是7個孩子的媽也引人矚目。

歐洲議會以383對374票通過范德賴恩歐盟執委會主席任命案。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）自梅克爾2005年上台以來即為其閣員至今，歷任家庭部部長（2005－2009年）及勞工部部長（2009－2013年），2013年成為德國首位女性國防部長，任職至今。

從許多方面看來，60歲的范德賴恩可謂「人生勝利組」，不但出身高階官員家庭，專業養成和職涯發展一路順遂，還有7個陸續在1987至1999年間出生的孩子，堪稱紀律強大的「超級媽媽」，曾被看好是梅克爾（Angela Merkel）接班人。

儘管范德賴恩近年在國內政壇的聲勢不若以往，野心勃勃的她現在將領導歐盟執委會。

法新社報導，在提名和協商歐盟各機關領導人的過程中，法國總統馬克宏對范德賴恩的支持至為關鍵。馬克宏肯定范德賴恩配合強化德法共同防禦。

此外，范德賴恩除了認為德國應在國際舞台扮演更顯著角色，也強力主張歐盟應進一步整合，曾擁護「歐洲合眾國」（United States of Europe）概念。

范德賴恩1958年出生於布魯塞爾，當時她的父親阿布瑞克特（Ernst Albrecht）是歐盟執委會高階官員。范德賴恩在布魯塞爾生活了約13年，直到隨著父親出任下薩克森邦（Lower Saxony）總理返回德國。

1970和1980年代，德國的激進左翼團體對政商界人士發動恐怖攻擊，范德賴恩因此受警方特別保護多年，後來甚至遷居倫敦，化名「羅斯．拉德森」（Rose Ladson），直到長大成人依然有安全人員戒護。

范德賴恩一直是績優生，通法語、德語和英語，有經濟和醫學的高等教育文憑，曾在診所任職，也曾隨出身貴族的醫學教授丈夫在美國史丹佛大學（Stanford University）工作，因此短暫當了4年全職家庭主婦。

32歲那年，范德賴恩加入基督教民主黨（CDU），接著先是獲選為下薩克森邦議會議員，隨後於2009年前進德國聯邦議院（Bundestag）。

自2013年出任國防部長一職以來，范德賴恩挺過不少考驗，包括軍隊內部的極右翼勢力風波、部會支出大增引發質疑、美國總統川普數度指責德國軍事費用不足等。

此外，范德賴恩代表國防部與私人顧問公司簽訂有法律爭議的合約、一意孤行的領導風格也遭致批評。她曾遭諷為「獨唱家」，德國大型報刊「週日畫報」（Bild Am Sonntag）一份新民調也顯示，她是最不受歡迎內閣成員第二名。

另一方面，一如其他幾位德國政治人物，范德賴恩的博士論文也曾遭指控剽竊，但相關單位後來並未查出嚴重不當。

范德賴恩在基民黨屬於較不保守的一派，積極支持女性和非異性戀者權益，但曾主張警方應與網路服務商合作，以杜絕兒童色情，遭批評為企圖施行言論檢查。（編輯：陳政一）

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