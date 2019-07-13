受金融家性侵醜聞牽累 美勞工部長宣布辭職

2019-07-13 02:36

〔中央社〕美國勞工部長阿科斯達多年前對金融家艾普斯坦性侵案的處理方式如今面臨新的審查之際，阿科斯達今天宣布辭職，成為最新一位在爭議中離開川普政府的高層官員。

路透社報導，阿科斯達（Alexander Acosta）表示，他不想因為在10多年前對艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性侵案處理方式，影響到政府團隊運作。

他說，不想因為艾普斯坦性侵醜聞讓勞工部成為外界關注焦點，甚於今日經濟難以置信的良好表現，這對勞工部而言並非正確和公平。

阿科斯達10年前曾與被控性侵未成年少女的億萬金融家艾普斯坦達成秘密認罪協商，艾普斯坦6日再因性販運指控被捕，民主黨領袖要求阿科斯達下台以示負責。

現年50歲的阿科斯達曾任佛羅里達州聯邦檢察官，當時這個檢察署與艾普斯坦律師團隊達成爭議性的認罪協商。

川普在2年半總統任期內，已開除為數眾多的內閣閣員和政府高官。對於阿科斯達宣布辭職，川普表示是阿科斯達自己的主意。

川普告訴記者：「亞力克斯（指阿科斯達）今早打電話給我，說要見我」，「我要讓你們知道，（辭職）是他的主意，不是我的。」

阿科斯達辭職將在7天後生效。川普已指派勞工部副部長皮茲拉（Patrick Pizzella）為代理部長。

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