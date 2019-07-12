傳中國海關警告貨運公司 偷運黃雨傘、頭盔到香港「後果無比嚴重」

2019-07-12 21:10

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中浪潮持續延燒，網傳中國海關向多間淘寶集運公司發出通告，表明從11日起，禁止黃色頭盔、黃色雨傘、旗幟、旗桿、宣傳橫幅等物品集運到港，經發現將嚴查到底，且「後果無比嚴重」。

香港公司「三倍速集運」臉書粉專11日發文，指出中國海關規定，部分物品不能再由中國運到香港，呼籲客戶多加留意。公告中提到，不得出貨的物品包括黃色頭盔、黃色頭盔、黃色雨傘、旗幟、旗桿、宣傳橫幅、無人機、手套、口罩、黑色T恤、鋼管、螢光棒、棍棒。此外，連音箱或有類似功能的貨物也不行。

公告最後強調：「一旦發現會追究到底，不可放過絲毫。如有出此類型貨物，後果無比嚴重。」

對此，許多網友在貼文下留言，表示「鎖國好」、「嘆為觀止」、「那就發到台灣，台灣人再幫忙發到香港好了」。此外，不少人也質疑消息的真實性，而小編也再三表示，真的是中國海關的規定。

《香港經濟日報》報導，事實上，中國海關早在6月27日時，就向集運公司發過相關通告，不過此次又針對音箱等貨品進行管制，且用詞也較上次更為嚴厲。其中，同樣收到公告的公司「易集運」，有一名職員表示，只是如實轉達中國海關的通知，不過不知道「嚴重後果」的具體狀況，估計可能是罰款。

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