閃電暴風狂掃希臘 遊客驚恐錄下恐怖畫面

2019-07-12 14:58

〔即時新聞／綜合報導〕希臘哈爾基季基半島（Halkidiki peninsula）近來出現詭異的氣候現象，10日遭狂風、暴雨、冰雹襲擊，導致7人喪命、100人受傷，有民眾正巧記錄下巨型閃電及狂風亂掃的恐怖景象。

據《每日郵報》報導，希臘半島在夏季通常炎熱乾燥，不過近日竟出現宛如電影情節般的巨型閃電、暴雨及冰雹，有民眾正巧在當地五星級飯店享受假期，不料卻出現巨大亮光及聲響，隨後伴著狂風及大雨，閃電也反覆出現，旅客聽著工作人員指示，躲進室內，讓錄下影片的民眾也表示，第一次這麼靠近拍下打雷的瞬間，風速相當快又大，時速至少有160公里。

影片可以看出，狂風開始亂吹後，服務員原想關上大面的玻璃窗戶，不過風速太大，窗戶也快速晃動，服務員也只好放棄關窗戶，趕緊躲進室內，民眾指稱，此可怕的景象持續了大約40分鐘，他們在餐館室內裡待了將近一個半小時​​；目前哈爾基季基半島已經進入緊急戒備狀態。

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