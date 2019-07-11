駐韓美軍評價北韓多種飛彈 火星-15射程覆蓋全美

2019-07-11 12:13

〔即時新聞／綜合報導〕駐韓美軍司令部今日發佈「駐韓美軍2019戰略概要」，內容中針對北韓多種飛彈進行評估，其中針對北韓於2017年11月試射的「火星-15」型飛彈，駐韓美軍司令部則指飛彈射程能覆蓋整個美國本土，這也是駐韓美軍首次對「火星-15」型飛彈作出能打擊全美的正式評價。

《韓聯社》今日報導指出，駐韓美軍司令部發佈「駐韓美軍2019戰略概要」，內容指北韓擁有「火星-13」型、「火星-14」型、「火星-15」型3種洲際彈道飛彈（ICBM），射程分別為5500公里以上、10058公里、12874公里。駐韓美軍司令部認為，「火星-14」型飛彈可以到達美國本土大多數地區，而「火星-15」型則能打擊美國本土全境。

「戰略概要」也列出北韓各式中短程彈道飛彈的推測射程和名稱，包含最遠射程729公里的「飛毛腿-B/C/ER」彈道飛彈、射程997公里以上的「北極星-2」、射程1287公里的「蘆洞」等準中程彈道飛彈，以及射程3218公里的「火星-10」和2896公里以上的「火星-12」等中程彈道飛彈。

南韓軍方於年初發佈的「2018國防白皮書」中則分析，北韓擁有的洲際彈道飛彈有「火星-13」型、「火星-13開放」型、「火星-14」型、「火星-15」型及「大浦洞」，其中「火星-15」的射程可達1萬公里以上。

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