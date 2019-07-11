被轟「港大之恥」 港大校長深夜回應 學生不買單

2019-07-11 07:48

〔即時新聞／綜合報導〕超過二千名香港大學師生及校友，聯署要求校長張翔收回較早前譴責《反送中》示威者的聲明，並於昨天下午向他遞交抗議信，晚上，張翔向全校師生及校友發電郵，重申反對任何形式的暴力，沒有再提「譴責」，不過，他的這份聲明，並沒有獲得學生們的認可，認為他沒有正面回應三大訴求。

綜合媒體報導，張翔是首位出身中國的香港大學校長，於這次香港《反送中》抗爭中，站在親港政府一方，並於7月1日於立法會發表聲明「譴責暴力」，而這項聲明讓學生十分不滿，在從六月開始的一連串示威抗爭中，香港大學學生是主力之一，而張翔聲明無疑跟學生打對台，學生會於7月9日聯署要他收回譴責示威者的「冷血聲明」，並轟他是「港大之恥」，不配為港大校長，昨天下午向他遞交抗議信。

學生聲明，若是張翔在本月12日沒有提出讓其滿意的回應，將發動聚會聲討；昨晚，張翔就發郵件來說明立場。

張翔新的聲明以《reaching out》（伸出援手）為題，內文未再提「譴責」一詞，但稱反對任何形式的暴力，學生會指出，張翔除於電郵中保證會捍衛學術、言論和集會自由外，仍未有收回早前的冷血聲明，以及正面回應不會處分參與社運的學生和教職員等訴求。

事實上，港大校園內已經出現「連儂牆」，控張翔可恥。

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