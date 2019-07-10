蘇俄核動力潛艦殘骸曝光 測量海水輻射量超標百萬倍

2019-07-10 12:37

〔即時新聞／綜合報導〕蘇俄核子動力潛艦「共青團員號」（Komsomolets，K-278），於1989年4月7日失事沉沒，69船員中有42人死亡，其餘被挪威漁船救起。日前，由俄國與挪威組成的科學團隊對失事的潛艦調查與監控，發現殘骸的海水輻射量是正常的1百萬倍，拍攝下來的殘骸畫面也在網路流傳，遭成轟動。

綜合媒體報導，1989年蘇俄一艘核子動力潛艦「共青團員號」，在北極海域因火災而沉沒，造成42名船員死亡，是歷史上嚴重的潛艦意外之一。為了偵測共青團員號輻射洩漏的狀況，俄國與挪威組成的科學團隊日前執行一項調查任務，使用遙控潛艇下潛至1700公尺，也就是潛艦安息之地，進行輻射量的測量，其結果發現海水輻射量超標1百萬倍，相當驚人。

該任務從週六（6日）開始挪威研究船GO Sars號從特羅姆瑟的一個碼頭出發，由於潛艦殘骸位於1700公尺海水深處，蒐集海水樣本相當有難度，研究人員使用了挪威製造的遙控小型潛艇Ægir6000執行採樣任務，並拍攝共青團員號殘骸的照片，發布於挪威核安局（DSA）推特。

之前的挪威調查也還發現1991至1993年期間，沉船周圍海水中放射性銫-137的濃度升高，自1990年以來，挪威每年都在調查共青團員號周圍的輻射量。海洋研究所研究員Heldal表示，重要的是不間斷地監測，以更新我們對沉船周圍海域污染的情況，確保國民對挪威漁業的信心。

好巧不巧，在進行共青團員號輻射洩漏調查研究的前一週，俄羅斯一艘神秘的深海潛艦於7月1日發生火災，造成船上14名高階軍官死亡，俄國總統普廷證實這是一艘核子動力潛艦，但潛艦所執行的任務內容卻保密到家，引起外界議論。

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