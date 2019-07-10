蘇俄核動力潛艦殘骸曝光 測量海水輻射量超標百萬倍
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蘇俄核子動力潛艦「共青團員號」於1989年4月7日失事沉沒，日前俄國與挪威組成的科學團隊對失事的潛艦調查與監控海水汙染情況，並拍攝到一些難得的畫面。（圖取自挪威核安局DSA推特）

蘇俄核子動力潛艦「共青團員號」於1989年4月7日失事沉沒，日前俄國與挪威組成的科學團隊對失事的潛艦調查與監控海水汙染情況，並拍攝到一些難得的畫面。（圖取自挪威核安局DSA推特）

2019-07-10 12:37

〔即時新聞／綜合報導〕蘇俄核子動力潛艦「共青團員號」（Komsomolets，K-278），於1989年4月7日失事沉沒，69船員中有42人死亡，其餘被挪威漁船救起。日前，由俄國與挪威組成的科學團隊對失事的潛艦調查與監控，發現殘骸的海水輻射量是正常的1百萬倍，拍攝下來的殘骸畫面也在網路流傳，遭成轟動。

綜合媒體報導，1989年蘇俄一艘核子動力潛艦「共青團員號」，在北極海域因火災而沉沒，造成42名船員死亡，是歷史上嚴重的潛艦意外之一。為了偵測共青團員號輻射洩漏的狀況，俄國與挪威組成的科學團隊日前執行一項調查任務，使用遙控潛艇下潛至1700公尺，也就是潛艦安息之地，進行輻射量的測量，其結果發現海水輻射量超標1百萬倍，相當驚人。

該任務從週六（6日）開始挪威研究船GO Sars號從特羅姆瑟的一個碼頭出發，由於潛艦殘骸位於1700公尺海水深處，蒐集海水樣本相當有難度，研究人員使用了挪威製造的遙控小型潛艇Ægir6000執行採樣任務，並拍攝共青團員號殘骸的照片，發布於挪威核安局（DSA）推特。

之前的挪威調查也還發現1991至1993年期間，沉船周圍海水中放射性銫-137的濃度升高，自1990年以來，挪威每年都在調查共青團員號周圍的輻射量。海洋研究所研究員Heldal表示，重要的是不間斷地監測，以更新我們對沉船周圍海域污染的情況，確保國民對挪威漁業的信心。

好巧不巧，在進行共青團員號輻射洩漏調查研究的前一週，俄羅斯一艘神秘的深海潛艦於7月1日發生火災，造成船上14名高階軍官死亡，俄國總統普廷證實這是一艘核子動力潛艦，但潛艦所執行的任務內容卻保密到家，引起外界議論。

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