反送中》放棄前提才會面？香港8大學學生會批特首沒誠意

2019-07-09 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥今（9）日公開表示，「逃犯條例」（「送中條例」）已「壽終正寢」，然而用的字眼並非「撤回」，許多香港民眾並不接受。

根據《香港01》報導，林鄭月娥9日於記者會表示，坦承「逃犯條例」修訂「徹底失敗」，並重申修訂工作已「壽終正寢」，她也再次提及可與學生會面，但希望不要有任何前提。

對此，香港城市大學學生會、香港理工大學學生會、香港恒生大學學生會、香港大學學生會等8間大專院校發出聯合聲明，會面的前提是「必須讓各界人士參與」、「回應先前提出的各項訴求」，若政府沒有達成上述2項條件，絕不可能會面，對於林鄭政府要求學生放棄2大前提，批「實在痴心妄想，更顯其毫無誠意聆聽大眾訴求。」

聲明亦指出，學界已多次表明考慮見面的2大前提，分別為「永不追究6月9日當天和之後抗爭者」，及「公開會面須廣邀市民、各界代表和媒體出席」，只為求雙方地位平等，在未符合這2項前提的狀況下，絕不會面，港府一方面縱容警察7日當天對示威者「濫施暴力」，另一方面又假意宣稱願意傾聽民意，「做法令人心寒」。

另針對林鄭月娥使用的字眼「壽終正寢」，各大學學生會表示，香港立法會《議事規則》中，僅「撤回」（withdraw）或「押後」（postpone），從無「暫緩」、「壽終正寢」等字詞，林鄭月娥的說法只是為了逃避訴求，且提出「無前提會面」更是將學生和港民置於對立面，意圖分化群眾。

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