菲國異議記者遭起訴 喬治克隆尼老婆加入律師團隊

2019-07-09 19:49

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓新聞網站「Rappler」執行主編瑞薩（Maria Ressa），被杜特蒂政府控告多項罪名，今年已2度被捕，美國影星喬治克隆尼的知名律師老婆艾瑪（Amal Clooney）將加入她的律師團隊，協助瑞薩與政府對簿公堂。

《法新社》報導，瑞薩去年被美國「時代」雜誌選為「年度風雲人物」，她和她所創辦的「Rappler」不畏打壓經常批判菲律賓總統杜特蒂的鐵血掃毒行動，正面臨數項刑事指控，而艾瑪接下瑞薩的案子，將有助提升國際社會對瑞薩和其新聞網站拉普勒的關注。

艾瑪透過Doughty Street Chambers律師事務所發聲明說，「我們將尋求一切可用的法律補救措施來維護她的權利，捍衛菲律賓的新聞自由和法治」。她將與一個國際律師團隊一起擔任瑞薩的顧問，並與瑞薩在馬尼拉的律師群合作。

瑞薩也發表聲明表示，很高興阿瑪爾克隆尼與相關團隊，將在這宗國際級的侵犯人權案件裡，為她與所屬的媒體辯護，「Rappler不應該被騷擾和恐嚇，我們正試圖找到最好的方法，以確保我們的權利受到保護」。

杜特蒂的發言人帕內洛（Salvador Panelo）則表示，艾瑪不能在菲律賓執業，但他對能和他稱之「美麗且性感」的律師辯論感到「興奮」。他說，「艾瑪律師被誤導了，也許當我們碰面時，我可以用總統的話來指導她」。

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