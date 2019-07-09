修例壽終正寢？質疑林鄭拋對話引蛇出洞 民陣不排除再示威

2019-07-09 16:10

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥今坦承《逃犯條例》修訂徹底失敗，強調修例工作已「壽終正寢」，但並未正面回應是否成立獨立調查委員會，不過她願在不預設前提下，與大學生公開對話。對此，民間人權陣線（民陣）召集人岑子杰不滿林鄭的回應，質疑她提議的對話恐是陷阱，並稱若政府持續不回應訴求，不排除再舉行示威活動。

綜合港媒報導，岑子杰表示，林鄭月娥發言框架沒變，「依然覺得暫緩等於撤回」，為顧面子寧可犧牲港人，並指港府「有法不依」，法律中並無「壽終正寢」此一字眼，反批林鄭的法制標準為「對警察寬容，對示威者苛刻」。

報導表示，岑子杰認為，監警會組成偏頗，也無傳召證人權力，難以取信於民，因此有必要成立獨立調查委員會。

報導指出，岑子杰提到，林鄭所謂對話一直是「陷阱」、「假對話真對立」，傲慢推政策無視民意，呼籲她若有意解決社會紛爭，應先設立安全、開放及友善空間，包括承諾停止拘捕、釋放示威人士，再提出對話要求，否則恐被認定是想「引蛇出洞」。

報導提到，岑子杰說，為表達訴求，他們會繼續辦活動，若政府仍不回應訴求，再舉行大型示威時，可能仍會有許多港人出席。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法