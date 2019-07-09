聯合國談「反送中」 《紐時》指何韻詩是香港藝人「異類」

2019-07-09 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕香港歌手何韻詩，昨（8）日出席瑞士日內瓦聯合國人權理事會上，對香港反送中運動情況發表簡短演說，她是在此次抗議活動中少數發聲的香港藝人，外媒指稱對香港藝人而言，支持「反送中」意味著付出沉重代價。

據《紐約時報》報導，作為一個高知名度的香港藝人，何韻詩她是一個「異類」；2014年時何韻詩在中國人氣急升，更舉辦了100多場演唱會，不過，隨後她力挺香港的雨傘運動，中國政府因而禁止她表演，也將她的歌曲從串流媒體下架，何韻詩表示，被列入黑名單，她每年的收入減少約數十萬美元。

該報導稱，何韻詩成為反抗活動中的象徵，她多次在集會上進行發言，並與示威者站在第一線，呼籲警察不要發動暴力攻擊，被禁讓她更加大膽，提醒她有必要保護言論自由和其他公民自由，但對其他那些越來越依賴中國市場的藝人來說，中國正對何韻詩發出嚴厲警告，因此大多數藝人都遠離政治，甚至還有些人選擇支持中國立場。

該報導也表示，在近幾週的大型抗議活動中，香港藝人甚少公開露面，這和1989年形成鮮明對比，在當時香港仍是英國殖民地、處於娛樂發展的黃金時期，香港在中國幾乎沒有市場，當年，香港演藝界眾星雲集，現身支持學生舉辦的民主運動演唱會，除了成龍登台演出，演員劉德華和周潤發也透過現場大螢幕表示力挺。

然而，在近期的抗議活動中，除了香港電影導演會在內的幾個組織曾發布聲明，要求全面撤回送中法案外，僅有何韻詩、演員黃秋生和粵語歌手黃耀明等少數藝人，以個人名義為此發聲。

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