瑞典釋放中國通緝要犯 北京否認跟反送中有關

2019-07-09 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典法院日前決定釋放中國紅色通緝名單上的通緝要犯喬建軍，他的辯護律師表示，香港大規模的反送中遊行，對瑞典當局產生了決定性的影響。中國外交部發言人耿爽昨日（8日）否認兩件事有關聯性，並呼籲瑞典盡快將喬引渡回中國。

綜合媒體報導，在中國百人紅色通緝名單上排名第3的喬建軍，約在一年前遭到瑞典當局逮捕，中國一直要求瑞典能引渡喬建軍回國受審，不過瑞典最高法院今年6月做出了釋放喬建軍的決定。

喬建軍的辯護律師里爾亞（Henrik Olsson Lilja）表示，雖然法院裁決釋放僅是初步的決定，這已是一個非常強烈的訊號，表明瑞典不會按照中國的要求引渡喬建軍。他表示，香港的反送中遊行示威，影響瑞典當局的決定。

中國外交部發言人耿爽在昨日的例行記者會上，面對記者提問表示，「我看不出喬建軍案與香港發生的遊行有什關係」。

耿爽表示，中國正就引渡喬建軍與瑞典進行合作，希望瑞典政府與最高法院可以正視喬建軍犯罪事實，盡快將他引渡回中國接受法律制裁，「不做犯罪份子避罪天堂」。不過，中國和瑞典之間並無簽訂引渡條約。

對於瑞典釋放喬建軍一案，香港《南華早報》日前引述北京清華大學政治學者吳強的說法，瑞典釋放喬的決定，代表國際不信任中國司法體系，對中國的引渡要求產生反彈，也打擊了中國的海外追緝行動。

喬建軍是河南商水人，化名李峰，曾任中國糧食儲備管理總公司河南周口倉庫主任，2011年攜贓款潛逃至美國，被中國當局列入紅色通緝令。喬因涉及洗錢與移民詐欺等罪曾被美方起訴，在美方請求下，喬建軍又在瑞典被拘留，可能將會被引渡美國至受審。

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