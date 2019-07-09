黑箱？美經濟研究組織：中國半數海外貸款未向國際組織回報

2019-07-09 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國最大的經濟學研究組織「全國經濟研究所」（National Bureau of Economic Research），日前公布一份調查報告顯示，中國經常向世界各國提供貸款，但有近一半的貸款未向國際組織報告。

據《彭博》報導，全國經濟研究院最日發布的一份調查報告，研究人員調查1949年至2017年這近70年間，由不同的中國官方和國有債權人所提供的近2000筆貸款以及近3000筆贈款，總價高達5300億美元（約16.7兆台幣）。

研究人員赫然發現，中國竟有約50%的貸款未向國際貨幣基金組織、世界銀行或信用評級機構等相關單位、組織報告，研究人員指出，至2016年，此類債務存量已增至逾2000億美元（約6.3兆台幣）。

而其中，中國直接貸款存量佔借貸國國內生產總值比重最大的50個國家，在2017年對中國的平均負債水平竟達到了國內生產毛額（GDP）的15%以上，一些低收入發展中經濟體，透過中國國有銀行直接獲得貸款，他們通常以市場利率及石油做為抵押品，而這些國家在2005年的平均負債水平才不到GDP的1%。

該研究報告稱，按平均水準衡量，對中國的負債目前佔這些國家外債總額的40%以上。

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