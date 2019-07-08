京都「野豬騎士」獼猴逃脫10天 被抓後狀似「反省」

2019-07-08 18:24

〔即時新聞／綜合報導〕日本獼猴「みわ」和從小就飼養在一起的野豬「ウリ坊」感情很好，經常騎在豬背上散步而頗具知名度，上月底逃離動物園引發日本民眾關注，失蹤多日後，總算在7日「落網」，這隻「野豬騎士」被捕後還出現猶如「反省」的姿態。

綜合外媒報導，9歲雄性日本獼猴みわ住在京都福知山市動物園，上月28日「越獄」後，園方和當地政府共出動約20人尋找牠，動物園甚至為此臨時休園。日媒在報導這個消息時，採用了9年前牠騎豬的可愛照片，再次引發日本民眾關注。

みわ在逃脫近10天後，於本月7日現蹤在距離動物園約3公里遠的農田。當地農民發現農作物被偷吃，四處查看後發現柿子樹上有一隻猴子，認為牠可能就是「越獄」的みわ，馬上與動物園聯繫。

園方獲報後用香蕉等食物誘捕了這隻猴子，並從植入體內的晶片確認牠就是みわ。一般逃脫的動物被捕後，通常會衝撞圍欄、情緒不穩，但みわ卻一反常態，動物園園長二本松俊邦說，「我從來沒看過這麼安靜的みわ，牠似乎在反省」。

有別於7日的安順姿態，回到動物園的みわ今日與從小一起長大的ウリ坊一起吃麵包和香蕉，由於久未碰面，情緒非常興奮，みわ還頑皮地咬了野豬老友的耳朵。園方指出，隨著長大，みわ已不再如幼時，不會騎在豬背上了。

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