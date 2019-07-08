爆有系統拆散新疆穆斯林家庭 中國大使駁：給我名字幫你找

2019-07-08 14:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國官方日前被踢爆有系統地拆散新疆地區的穆斯林家庭，造成數百名父母下落不明、上百名兒童人間蒸發。對此，中國駐英大使劉曉明近日受訪時予以否認，並稱若有人失去孩子，「給我名字，我們會試著找人」。

綜合媒體報導，劉曉明表示，「根本沒有所謂孩子與父母分開的事」，並稱「如果你知道有誰失去孩子的，給我名字，我們會嘗試找到他們」。

報導指出，劉曉明直言，那些泣訴失去寶貝的父母是「反政府人士」，並稱「你無法期待從他們口中聽到有關政府的好話」，同時呼籲「若想與兒女在一起，他們可以回來」。

報導提到，近日一份報告發現，維吾爾族的數百名兒童，都有雙親被拘留在再教育營或監獄的情況，同時中國已展開替維吾爾兒童建寄宿學校的大規模行動，外界認為此舉是為了將孩子們與其穆斯林群體隔離、企圖扶植新一代，斷絕其與原生族群、宗教信仰與母語間的聯繫，也有母親透露，「我不曉得目前誰在照顧我的孩子，根本聯絡不上」，令其焦急難耐。

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