達賴喇嘛84歲生日 陳建仁和台灣援藏團體視訊祝壽

2019-07-07 18:57

〔即時新聞／綜合報導〕7月6日是西藏領袖達賴喇嘛84歲壽誕，副總統陳建仁特地在Facebook上貼出和達賴喇嘛視訊的照片，《西藏之聲》更邀請台灣數個援藏團體和議員錄製祝賀影片，獻上祝福和期許。

陳建仁6日下午特別前往國父紀念館，參加「2019年淨韻三千觀音和平祈福音樂晚會」，透過視訊向達賴喇嘛祝賀壽誕快樂。陳建仁向達賴喇嘛表示，在台灣，「宗教自由確實是我們很珍惜的價值」，最近舉辦「台灣國際宗教自由論壇」，就是要努力促進全世界的宗教自由。他除了誠摯祝賀達賴喇嘛84歲壽誕，也希望未來能繼續聆聽教誨，從中學習更多智慧。

另根據《西藏之聲》報導，「台北市議會西藏連線」、「台灣自由圖博學會（SFT Taiwan）」、「台灣圖博之友會」、「台藏家庭代表」、「西藏台灣人權連線」和「台灣國會西藏連線」等台灣援藏團體受邀入鏡。

時代力量立委林昶佐在影片中表示，「想世界上在每個角落都有人跟我一樣，受到達賴喇嘛非常深的影響與啟發。所以我們都對尊者抱持著一個感恩的心。」他期許西藏的自由運動早日成功，會繼續和尊者並肩作戰。時代力量台北市議會黨團總召林穎孟則說，成立「台北市議會西藏連線」的目的在於除了讓台北市議員聲援流亡藏人，並給予在台藏人實質協助，最後「希望有一天我們達賴喇嘛尊者能夠回家」。

達賴喇嘛觀看陳建仁透過現場視訊，祝賀生日快樂的畫面。（圖擷取自Dorjee Sodor Facebook）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法