美國國慶日展示戰車 抗議者批川普軍國主義

2019-07-05 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國昨（4日）舉辦國慶日的慶祝活動，總統川普首度讓戰車進入閱兵典禮，也展示了多種武器，被批為軍國主義。反對者認為，川普將國慶慶典轉為個人的造勢大會，政治意味濃厚，因此在會場旁升起嬰兒川普的氣球，抗議他的行為，也諷刺他脾氣暴躁的個性。

綜合外媒報導，7月4日是美國國慶日與慶祝獨立的日子，昨日美國總統川普在華盛頓特區中，林肯紀念堂（Lincoln Memorial）前方的國家廣場（National Mall）發表國慶演說，並進行閱兵典禮及煙火秀，也讓戰車首度進入會場展示，遭抗議者評為川普為2020總統連任舉辦的造勢大會。

抗議者認為川普讓展現美國人團結的國慶日，染上軍國主義的色彩，不但展示了戰鬥機、直升機與戰車等武器，也花了納稅人數百萬美金在這場活動上，反戰團體在典禮會場旁升起了約6公尺高的嬰兒川普氣球，造型是穿上尿布的川普面露不悅表情，除了表示反對川普的行為，也意在諷刺他容易生氣，情緒不穩定的個性。

川普表示，這次國慶日是為了「向美國致敬」（Salute to America），身為反對黨的民主黨指出，這是以愛國為名的政治集會，將不應有政黨色彩的傳統慶典，變成川普的個人秀和軍事展演，這種行為不但會分裂國家，甚致使暴力合法化。

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