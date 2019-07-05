喜歡到想殺死他！牛郎死裡逃生以「不死鳥」復出

2019-07-05 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕日本5月發生女子持刀重傷男性友人，宣稱是因為「喜歡他喜歡地不得了，沒有辦法，只能殺死他」。受害者近日發文宣告以「不死鳥」之名復出牛郎界。

據日媒報導，高岡由佳5月在公寓中以菜刀刺擊男性友人腹部多次，並鮮血淋漓地站在公寓大門等警察，被捕時也沒反抗，宣稱「太喜歡他了，我沒辦法，只能殺死他」、「把他殺掉之後，我也要去死」。當地警方懷疑是感情糾紛，朝情殺方向偵查。

被刺者最近發推特（Twitter）宣布復出歌舞伎町，寫道「很抱歉，但我活著回來了」，並將原本使用的名稱「Luna」改為「Phoenix Luna（不死鳥Luna）」。但他現在不能喝酒，「畢竟因為肝臟被刺穿了呢」。

「不死鳥Luna」解釋，事發後他昏迷5天，身心靈也因此受到傷害，更猶豫是否要繼續任職男公關。但店裡的主管和同事每天探望他、替他加油打氣，加上他沒錢、無家可歸，一直以來都是主管把他當弟弟照顧，所以想繼續和主管一起努力。

日本網友們驚呼他「生命力真強」，並給予祝福，不過日前有人爆料是男子劈腿才招來殺機，雖然還沒得到證實，但有另一派網友針對爆料內容留言諷刺他。

「不死鳥Luna」的個人簡介上，有外觀、酒力等數值，如今多加了「容易被刺」、「生命力」等屬性欄位，「生命力」指數甚至爆表，引起PTT鄉民討論，「笑死，化危機為轉機的典範」、「現在變成世界知名的牛郎，厲害啦」、「（不死鳥之稱）有夠中二」、「很有商業頭腦」。

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