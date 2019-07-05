外星武器？45億年隕石打造2把手槍 拍賣估價4600萬元

2019-07-05 16:37

〔即時新聞／綜合報導〕「外星武器」？用一塊約45億年歷史隕石打造出來的2把手槍，將由美國達拉斯拍賣商Heritage Auctions於7月20日進行拍賣，預估總價最高可達150萬美元（約新台幣4655萬元）。

據《福斯新聞》報導，這2把手槍的打造材料為1906年在瑞典發現的Muonionalusta隕石，該隕石大約在100萬年前撞擊地球，但本身歷史大約可追溯到45億年前。

拍賣行主管基希克（Craig Kissick）表示，2支手槍的大部分金屬都來自隕石，整套售價預計在100萬美元（約新台幣3110萬元）至150萬美元；單隻售價則是50萬美元（約新台幣1555萬元）起跳。

基希克透露，隕石手槍是以著名的M1911為模型，也就是1911年至1968年美軍的首選配槍，「絕對沒有比它更經典的手槍」。

手槍製造者比昂多（Lou Biondo）指出，他當時看到的材料是一塊很像是岩石的東西，切割隕石時他相當小心翼翼，因為那「石頭」感覺像是碳鋼、鋁、不銹鋼和一些鑽石的混合體。

比昂多說，雖然隕石中沒有真正意義上的鑽石，但是手槍有部分材料「類似鑽石」，因為他的切割機刀片斷了好幾把。比昂多表示。2把手槍完成後他都有試射，但一知道價錢後他就沒有再射擊了。

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