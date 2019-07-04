反送中》有感年輕人憤恨 前立法會主席建議「落實普選」

2019-07-04 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」抗議民眾1日占領立法會大樓，並拆毀、塗黑現任和前任立法會主席的畫像。被認為左派、親中的香港前立法會主席曾鈺成，接受媒體採訪時卻指出，香港年輕人明顯對建制派和整個體制不滿，港府應落實「普選」給予港人希望。

據《香港01》報導，曾鈺成3日表示，港人1日當天的衝突，很明顯是針對港特區的行政體制，他認為應處理示威者的訴求，撤回修例和收回暴動等定義已變得次要，眼前最重要的是政治制度，當2015年政府推動政改失敗，他認為年輕人已對普選失望，不相信政府代表人民利益。這次修例又牽涉北京，所以市民都不信港府以港人立場出發。現在「應給港人普選希望」，即便啟動程序並不容易，但他說，林鄭月娥「事不避難」，且相信北京若真的想收回民心的話，會考慮採納他的意見。

曾鈺成曾在2008年至2016當過立法會主席，被問及他立法會被破壞後的感想，他表示，因為有參與大樓的設計和布置，所以看到現況時的確心痛，但針對自己的肖像成為示威者的攻擊目標之一，他認為，「我沒有想說我們做得好」，但抗議者只針對1997年移交主權的立法會主席畫像，他認為針對性和意涵很清楚：「示威者不是針對個人做得好不好的問題，而是整個體制。」立法會主席上的香港區徽被塗黑、掛上「港英旗」，都是抗議者對建制派、港府懷有強烈敵意的表現，「為政者一定要去想為什麼會這樣。」

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