家人祭拜18年！被下藥拐賣到中國 越女失蹤22年終返鄉

2019-07-04 20:43

〔即時新聞／綜合報導〕一名越南女子22年前被下藥、拐賣到中國，被迫嫁給當地男子，但因無法生子被趕出門，近日在越南網友、相關單位協助下，總算回到家人身邊。

綜合媒體報導，中國幾十年來的計畫生育政策，導致性別比例嚴重失衡，對婦女、兒童產生「市場需求」，引發境內外的人口販賣問題。據越南公安部2012年至2017年數據，至少有3000名以上越南人被拐賣到「其他國家」，其中9成賣往中國，婦女、兒童占比超過90%。

越女阮金寒（Nguyen Kim Hon）現年43歲，多年前她離開家鄉到越南芹苴市（Can Tho）打工，認識一名同鄉，邀她一同返家探親，但路上吃了對方給的食物之後陷入昏睡，醒來時發現人已經在中國了。阮金寒「被嫁給」一名中國男子，但多年下來生不出孩子，被趕出門，經過多天流浪後，在中國警察的幫忙下才抵達諒山省港口。

越南諒山省（Lang Son）民眾吳清水和「點燃信心」組織成員，6月30日見阮金寒精神恍惚，在與中國邊境接壤的港口徘徊。把人帶回社會輔助中心瞭解後，相關人員替阮金寒拍影片，透過臉書協尋，3小時後成功和阮家人取得聯繫。

透過電話核實身分後，哥哥阮文散（Nguyen Van Tang）立刻趕往諒山省接人，兄妹倆重逢時激動得相擁而泣。阮家人表示，阮金寒1997年失聯，多年尋人未果，向地方政府申報死亡，在家裡設置靈堂，18年來都在她的「忌日」祭拜，沒有停過。

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