撐反送中！越南音樂人合力創作歌曲 為港人打氣

〔即時新聞/綜合報導〕為聲援香港「反送中」,越南音樂人合力創作,在7月1日發布「Sea Of Black」一曲,勉勵港人追求自由民主。香港網友直呼「感動」,甚至有人大呼,要和越南共同抵抗共產政權。

越南音樂製作人Truc Ho表示,6月16日有200萬身穿黑衣的人民上街頭,要求港特首林鄭月娥撤回「逃犯條例」修訂案(「送中條例」),並向北京傳達:人民堅定、勇敢,不屈服在強權之下。從空中俯視,200萬人就像波濤洶湧的海浪,觸動他創作此曲。Truc Ho說,其實早在香港2014年雨傘革命時就寫了一首歌,但沒有發表。直到這次反送中運動,他重拾當年的感觸,不久後推出「Sea Of Black」。

「Sea Of Black」這首歌由14名英國和越南歌手共同演唱,MV不時穿插反送中抗議活動當天的照片,歌詞有「Freedom, Democracy is all that we need 」(我們需要的就是自由、民主)、「The whole world is with you」(全世界都支持你)等字句,為香港人打氣。

香港網友們在連登討論區表示:「有好多人撐香港」、「唔好放棄」(不要放棄)、「多謝,好感動」。

