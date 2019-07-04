撐反送中！越南音樂人合力創作歌曲 為港人打氣

2019-07-04 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕為聲援香港「反送中」，越南音樂人合力創作，在7月1日發布「Sea Of Black」一曲，勉勵港人追求自由民主。香港網友直呼「感動」，甚至有人大呼，要和越南共同抵抗共產政權。

越南音樂製作人Truc Ho表示，6月16日有200萬身穿黑衣的人民上街頭，要求港特首林鄭月娥撤回「逃犯條例」修訂案（「送中條例」），並向北京傳達：人民堅定、勇敢，不屈服在強權之下。從空中俯視，200萬人就像波濤洶湧的海浪，觸動他創作此曲。Truc Ho說，其實早在香港2014年雨傘革命時就寫了一首歌，但沒有發表。直到這次反送中運動，他重拾當年的感觸，不久後推出「Sea Of Black」。

「Sea Of Black」這首歌由14名英國和越南歌手共同演唱，MV不時穿插反送中抗議活動當天的照片，歌詞有「Freedom, Democracy is all that we need 」（我們需要的就是自由、民主）、「The whole world is with you」（全世界都支持你）等字句，為香港人打氣。

香港網友們在連登討論區表示：「有好多人撐香港」、「唔好放棄」（不要放棄）、「多謝，好感動」。

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