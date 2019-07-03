傳安理會上痛斥中國 美、德聯合國大使為新疆發怒

2019-07-03 19:46

〔即時新聞／綜合報導〕今（3）日有外交官向《路透》爆料，昨（2）日聯合國安全理事會（UN Security Council）的閉門會議中，傳出美國、德國代表為新疆再教育營爭議，痛斥中國剝奪維吾爾族和其他穆斯林的人權。

據《路透》報導，數位不願具名的外交官透露，美國和德國在聯合國安全理事會的閉門會議中，激烈抨擊中國新疆人權問題。

消息來源指出，聯合國代理美國大使柯恩（Jonathan Cohen）當面指控中國壓迫和虐待維族人。對此中國大使馬朝旭展開回擊，指責美國和德國無權在安全理事會提起此事、介入中國內政。

消息傳出後，美國國務院對外表示：「中國高調鎮壓新疆維吾爾、哈薩克和吉爾吉斯族穆斯林，壓迫海外歸國的穆斯林少數民族之行徑，美國已經有所警覺。」德國則不願評論此事。

中國外交部發言人耿爽事後在例行記者會上表示，他不瞭解為何閉門會議的內容會被洩漏給媒體，並稱該場會議的主題是中亞，但德國、美國卻「毫無根據地批評中國的新疆政策」。

耿爽表示，中國駐聯合國大使已經當場嚴正地反駁他們的論點，並重申：「新疆議題完全是中國的內政事務，與安全理事會議程毫無關聯。」

據了解，美國副國務卿蘇利文（John Sullivan）近日曾與聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表達疑慮道：「中共不斷辯稱他們在新疆所做的事情是正當的反恐措施，但明顯不然。」

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