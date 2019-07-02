一圓閱兵夢！川普將在美國國慶日大秀戰車、戰機

2019-07-02 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任後，一直想進行閱兵典禮，去年一度擬定於11月10日「退伍軍人節」（Veterans Day）前1日舉辦，但最後喊卡，今年川普終於有望一圓閱兵夢，在即將到來的美國國慶日，將有戰車與戰機等軍備展示活動。

綜合外媒報導，美國總統川普今天表示，4日的國慶日上將有軍機低空掠過典禮會場，他強調這是「全世界最好的戰機」，有國防部官員透露，包含世界唯一的匿蹤戰略轟炸機「B-2幽靈戰略轟炸機」以及五代匿蹤戰機「F-22猛禽戰鬥機」、「F-35閃電II戰鬥機」都會參與國慶活動。

同時現代美軍主力戰車「M1艾布蘭戰車」（M1 Abrams tanks）以及二戰時代的美軍「薛曼戰車」（M4 Sherman tanks）都將同場參加閱兵，不過由於擔心戰車履帶會破壞路面，戰車可能在特定區域靜態展示，川普強調：「我們有一些難以置信的全新軍事裝備要展出，這令人感到非常自豪」。

另外國慶煙火、空軍一號（Air Force One）的定點飛行、以及美國海軍的藍天使（Blue Angels）特技飛行隊，也是美國國慶一連串的活動內容；值得一提的是，過去美國總統在國慶日較為低調，但川普已經預告那天將在林肯紀念堂發表「向美國致敬」（Salute to America）演說，引發外界關注。

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