尋獲日本二戰沉沒軍艦 重巡洋艦「摩耶號」找到了！

2019-07-02 10:31

〔即時新聞／綜合報導〕微軟共同創辦人艾倫（Paul Allen）生前所籌組的沉船搜索團隊「RV Petrel」再次發現二戰沈船，他們菲律賓巴拉望附近海域尋獲日軍重巡洋艦「摩耶號」，其於1944年10月23日在該海域遭美軍潛艇擊沉。

「RV Petrel」臉書近日公布最新發現的二戰沈船，他們在4月19日於菲律賓巴拉望海域約1850公尺深處發現日軍重型巡洋艦「摩耶號」，其船艏與船體分離，不過艦橋結構大致保持良好，前方主砲、25mm三連裝機槍、12.7cm高射炮都被攝影機捕捉到，測距儀上的文字仍清晰可見。

「摩耶號」為日本帝國海軍高雄型重巡洋艦的4號艦，太平洋戰爭爆發後，摩耶加入南方部隊菲律賓部隊，活躍於馬來亞戰役、菲律賓戰役等，戰爭中期以後，由於進入了航母主宰海戰的時代，摩耶進行對空強化的改裝，參與史上最大的航母海戰「菲律賓海海戰」（馬里亞納海戰），此役日本慘敗，損失3艘航母，「摩耶號」也負傷返航維修。

1944年10月23日，「摩耶號」在投入雷伊泰灣海戰途中，經菲律賓巴拉望島水域時，被美軍潛艇發現，「摩耶號」身中4枚魚雷，在短短8分鐘與336名船員一同沉沒海底；日本海上自衛隊最新神盾飛彈驅逐艦首艦即命名「摩耶」，去年7月底下水，預計2020年服役。

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