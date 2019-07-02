大阪川習會談及香港問題 外媒：習近平得到一顆不定時炸彈

2019-07-02 08:48

〔即時新聞／綜合報導〕大阪G20峰會，美國總統川普與中國國家主席習近平舉行雙邊會談，主談美中貿易戰，美同意延遲大幅課徵關稅日子，重回談判桌，外界評中方得到一個「喘息」空間，不過，外媒分析川普行事作風及變化的中香港問題，認為習近平在大阪得到的是「一顆不定時炸彈」。

綜合媒體報導，大阪G20舉行之前，川普幾乎是步步進逼，讓習近平相當猶豫是否出席，雙方團隊一再私下會商，終於換得川普同意延後擴大課稅、允華為在不影響國安的情況下，其零組件可以進入美國，中方也同意一切重回五月反悔前的談判進度，表面以乎大大緩和彼此空間。

不過，會前，雙方曾在「香港問題」上交鋒過一次，美國威脅，將重新考慮「香港關係法」有關「香港獨立關稅區」的問題，此舉直接衝擊香港及中國整體對外貿易及經濟，而中方則態度強硬「不准談」。川習會後，雙方都沒有訊息透露，是否在會中談及香港問題。

昨天香港七一大遊行會後，川普在白宮公開表態支持，並證實，在G20的川習會上，確實提到了香港問題。

針對川習會，《法廣》觀察，「習近平大阪得到了一顆不定時炸彈」，主要是，大阪川習會跟阿根廷川習會太像了，中方都得到一個喘息機會，贏得面子，但都沒有實質解決問題，照樣被課微罰性關稅。

據觀察，川普的答應都明顯的模糊及不確定，可操作空間太大，而這些都將跟新的談判進度有關，而從兩次川習會的情看來，川普仍然掌控主動權及時間表，還可能「隨時翻臉」。

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